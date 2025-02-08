Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Бундеслиги 8 февраля

Результаты матчей Бундеслиги 8 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, прошли шесть матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 8 февраля:

«Вольфсбург» — «Байер» — 0:0;
«Хоффенхайм» — «Унион» — 0:4;
«Боруссия» Дортмунд— «Штутгарт» — 1:2;
«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:0;
«Майнц» — «Аугсбург» — 0:0;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 54 очка. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 46 очков. Третье место с 39 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в 21-м туре Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android