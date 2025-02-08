Результаты матчей Бундеслиги 8 февраля

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Сегодня, 8 февраля, прошли шесть матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 8 февраля:

«Вольфсбург» — «Байер» — 0:0;

«Хоффенхайм» — «Унион» — 0:4;

«Боруссия» Дортмунд— «Штутгарт» — 1:2;

«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:0;

«Майнц» — «Аугсбург» — 0:0;

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 54 очка. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 46 очков. Третье место с 39 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).