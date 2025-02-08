Форвард «Спартака» Гарсия рассказал об опыте игры под руководством Марко ван Бастена

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал об опыте игры под руководством легенды мирового футбола Марко ван Бастена. Форвард играл за нидерландский АЗ Алкмар, который тренировал ван Бастен. Напомним, «Спартак» объявил о трансфере игрока сборной Тринидада и Тобаго в пятницу, 7 февраля.

«Это был потрясающий опыт! Он не только легендарный в прошлом игрок, но и потрясающая личность. Он дал мне множество советов, которые по сей день оправдывают себя», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за греческий АЕК 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

11 февраля «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.