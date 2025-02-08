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«Гавр» без Кузяева обыграл «Лилль» в матче 21-го тура Лиги 1

«Гавр» без Кузяева обыграл «Лилль» в матче 21-го тура Лиги 1
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром (Франция). «Гавр» обыграл «Лилль» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Хассан – 38'     0:2 Сумаре – 56'     1:2 Акпом – 90+7'    

На 38-й минуте нападающий «Гавра» Ахмед Хассан открыл счёт. На 56-й минуте форвард Исса Сумаре увеличил преимущество гостей. На 90+7-й минуте нападающий Чуба Акпом отыграл один мяч хозяев.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на данный матч.

После 21 сыгранного матча «Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 35 очков. «Гавр» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 53 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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