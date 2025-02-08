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2DROTS обыграли «Амкал» и стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025

2DROTS обыграли «Амкал» и стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025
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2DROTS обыграли «Амкал» — 2:2 (5:3 пен.) в финальном матче Суперкубка Медиалиги-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал
08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 2
3 : 5
2DROTS
1:0 Рябокобыленко – 15'     2:0 Жабборов – 23'     2:1 Барышев – 49'     2:2 Барышев – 49'    
Удаления: Маврин – 31' / Бирюков – 31'

В составе «Амкала» голами отметились полузащитник Артур Рябокобыленко и хавбек Шахриер Жабборов. В концовке 2DROTS отыгрались — полузащитник Григорий Барышев забил красным мячом двойной гол. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитальти были точнее футболисты 2DROTS — 5:3.

Таким образом, 2DROTS стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025. Предыдущим обладателем Суперкубка была «Родина Медиа», которая обыграла «БроукБойз» со счётом 1:0. Победный гол тогда забил нападающий Антон Гооге.

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