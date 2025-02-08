2DROTS обыграли «Амкал» и стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025
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2DROTS обыграли «Амкал» — 2:2 (5:3 пен.) в финальном матче Суперкубка Медиалиги-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).
Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал
08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 2
3 : 5
2DROTS
1:0 Рябокобыленко – 15' 2:0 Жабборов – 23' 2:1 Барышев – 49' 2:2 Барышев – 49'
Удаления: Маврин – 31' / Бирюков – 31'
В составе «Амкала» голами отметились полузащитник Артур Рябокобыленко и хавбек Шахриер Жабборов. В концовке 2DROTS отыгрались — полузащитник Григорий Барышев забил красным мячом двойной гол. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитальти были точнее футболисты 2DROTS — 5:3.
Таким образом, 2DROTS стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025. Предыдущим обладателем Суперкубка была «Родина Медиа», которая обыграла «БроукБойз» со счётом 1:0. Победный гол тогда забил нападающий Антон Гооге.
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