2DROTS обыграли «Амкал» и стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025

2DROTS обыграли «Амкал» — 2:2 (5:3 пен.) в финальном матче Суперкубка Медиалиги-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

В составе «Амкала» голами отметились полузащитник Артур Рябокобыленко и хавбек Шахриер Жабборов. В концовке 2DROTS отыгрались — полузащитник Григорий Барышев забил красным мячом двойной гол. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитальти были точнее футболисты 2DROTS — 5:3.

Таким образом, 2DROTS стали обладателями Суперкубка Медиалиги-2025. Предыдущим обладателем Суперкубка была «Родина Медиа», которая обыграла «БроукБойз» со счётом 1:0. Победный гол тогда забил нападающий Антон Гооге.