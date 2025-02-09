Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть
Ливай Гарсия
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия ответил на вопрос, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«На сегодняшний день я успешнее всего играю в центре нападения. Но я также играю на флангах, чтобы обыгрывать оппонентов один на один», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за греческий АЕК 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

11 февраля «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Форвард «Спартака» Гарсия рассказал об опыте игры под руководством Марко ван Бастена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android