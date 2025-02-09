Новичок «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть

Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия ответил на вопрос, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«На сегодняшний день я успешнее всего играю в центре нападения. Но я также играю на флангах, чтобы обыгрывать оппонентов один на один», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за греческий АЕК 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

11 февраля «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.