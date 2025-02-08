В агентстве хавбека «Динамо» Загреб Петара Сучича рассказали об интересе «Зенита» к игроку

Ивица Дзидич, владелец агентства, представляющего интересы хавбека «Динамо» Загреб Петара Сучича, рассказал, что к футболисту проявлял интерес санкт-петербургский «Зенит».

«По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в миланском «Интере». Из «Спартака» с нами никто не связывался», — приводит слова Дзидича Metaratings.

Ранее была информация, что «Зенит» или «Спартак» могут перехватить Сучича у «Интера».

В нынешнем сезоне Сучич сыграл за загребское «Динамо» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 12 млн.