Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве хавбека «Динамо» Загреб Петара Сучича рассказали об интересе «Зенита» к игроку

В агентстве хавбека «Динамо» Загреб Петара Сучича рассказали об интересе «Зенита» к игроку
Аудио-версия:
Комментарии

Ивица Дзидич, владелец агентства, представляющего интересы хавбека «Динамо» Загреб Петара Сучича, рассказал, что к футболисту проявлял интерес санкт-петербургский «Зенит».

«По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в миланском «Интере». Из «Спартака» с нами никто не связывался», — приводит слова Дзидича Metaratings.

Ранее была информация, что «Зенит» или «Спартак» могут перехватить Сучича у «Интера».

В нынешнем сезоне Сучич сыграл за загребское «Динамо» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Погребняк — о «Зените»: если они купят всех, кто нужен, это будет весомая заявка на титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android