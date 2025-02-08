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Игроки «Барселоны» выступали против прихода Рашфорда в клуб — El Nacional

Игроки «Барселоны» выступали против прихода Рашфорда в клуб — El Nacional
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Некоторые футболисты каталонской «Барселоны» выступали против трансфера крайнего нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» в прошедшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает El Nacional.

По информации СМИ, некоторые игроки «Барселоны» открыто высказывали руководству клуба своё мнение по трансферу англичанина, не рекомендуя подписывать Рашфорда. Они посчитали, что он может принести гораздо больше проблем, чем пользы, учитывая его плохую игровую форму и скандалы.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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