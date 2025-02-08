«Реал» — «Атлетико» Мадрид: Альварес реализовал пенальти на 35-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо (Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

На 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 49 очков после 22 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 48 очков.