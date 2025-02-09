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«Реал» — «Атлетико» Мадрид: Мбаппе сравнял счёт на 50-й минуте

«Реал» — «Атлетико» Мадрид: Мбаппе сравнял счёт на 50-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо (Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

На 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Реала» на 50-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе — 1:1. Таким образом, данный гол стал девятым для Мбаппе в 2025 году.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 49 очков после 22 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 48 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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