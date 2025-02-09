«Сьон» разгромно проиграл «Янг Бойз», Миранчук вышел на замену на 60-й минуте

Завершился матч 23-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Янг Бойз» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федайи Саном (Швейцария). «Янг Бойз» разгромил «Сьон» со счётом 5:1.
За «Янг Бойз» отличились Райан Равелсон, Крис Бедья (дубль), Алан Виржиньюс и Кристиан Фасснахт. Единственный гол «Сьона» забил Беньямин Кололли.
Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел на поле на 60-й минуте, заменив Тео Бушларема.
После 23 сыгранных матчей «Янг Бойз» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 34 очка. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Базель», у которого 40 очков.
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