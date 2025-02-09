Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сьон» разгромно проиграл «Янг Бойз», Миранчук вышел на замену на 60-й минуте

«Сьон» разгромно проиграл «Янг Бойз», Миранчук вышел на замену на 60-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Янг Бойз» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федайи Саном (Швейцария). «Янг Бойз» разгромил «Сьон» со счётом 5:1.

Швейцария — Суперлига . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 22:30 МСК
Янг Бойз
Берн
Окончен
5 : 1
Сьон
Сьон
1:0 Равелсон – 1'     2:0 Бедья – 17'     2:1 Кололли – 37'     3:1 Виржиньюс – 42'     4:1 Бедья – 53'     5:1 Фасснахт – 74'    

За «Янг Бойз» отличились Райан Равелсон, Крис Бедья (дубль), Алан Виржиньюс и Кристиан Фасснахт. Единственный гол «Сьона» забил Беньямин Кололли.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел на поле на 60-й минуте, заменив Тео Бушларема.

После 23 сыгранных матчей «Янг Бойз» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 34 очка. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Базель», у которого 40 очков.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
Агент Кузьмичёв объяснил проблемы Антона Миранчука в Швейцарии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android