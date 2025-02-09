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Полузащитник «Пари НН» Антон Мухин перешёл в «Динамо» Владивосток

Полузащитник «Пари НН» Антон Мухин перешёл в «Динамо» Владивосток
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Хавбек «Пари Нижний Новгород» Антон Мухин на правах аренды перешёл в «Динамо» Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Антон, желаем ярких матчей и побед!» — говорится в заявлении «Пари НН».

Мухин будет выступать во Владивостоке до конца текущего года. Сообщается, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа трудового контракта.

За «Пари НН» Мухин сыграл 10 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 250 тыс.

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