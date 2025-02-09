«Челси» проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). «Брайтон» обыграл «Челси» со счётом 2:1.
Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5' 1:1 Рюттер – 12' 2:1 Митома – 57'
На пятой минуте вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген закатил мяч в свои ворота. На 12-й минуте сравнял счёт нападающий Жоржиньо Рюттер. Победный мяч «Брайтона» на 57-й минуте забил форвард Каору Митома — 2:1.
Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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