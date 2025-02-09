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Результаты матчей Серии А 8 февраля

Результаты матчей Серии А 8 февраля
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В субботу, 8 февраля, прошли три матча 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 8 февраля:

«Верона» — «Аталанта» — 0:5;
«Эмполи» — «Милан» — 0:2;
«Торино» — «Дженоа» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 54 очка за 23 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко за аналогичное количество встреч. Третье место с 50 очками после 24 игр занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

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