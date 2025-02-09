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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид, результат матча 23-го тура Ла Лиги, счёт 1:1, 8 февраля 2025 года

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби
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Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

На 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Реала» на 50-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе — 1:1.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 49 очков. В следующем туре «сливочные» сыграют с «Осасуной» (15 февраля), а «матрасники» — с «Сельтой» (15 февраля).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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