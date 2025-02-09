Результаты матчей чемпионата Испании 8 февраля

В субботу, 8 февраля, прошли четыре матча 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 8 февраля:

«Сельта» — «Бетис» — 3:2;

«Атлетик» — «Жирона» 3:0;

«Лас-Пальмас» — «Вильярреал» — 1:2;

«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид — 1:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 49 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 45 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 44 и 40 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (21), «Валенсия» (19) и «Вальядолид» (15).

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: