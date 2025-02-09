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Результаты матчей чемпионата Испании 8 февраля: Реал и Атлетико сыграли вничью в дерби, Атлетик разгромил Жирону, Антони отличился

Результаты матчей чемпионата Испании 8 февраля
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В субботу, 8 февраля, прошли четыре матча 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матча чемпионата Испании 8 февраля:

  • «Сельта» — «Бетис» — 3:2;
  • «Атлетик» — «Жирона» 3:0;
  • «Лас-Пальмас» — «Вильярреал» — 1:2;
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид — 1:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 49 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 45 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 44 и 40 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (21), «Валенсия» (19) и «Вальядолид» (15).

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 10'     0:2 Д. Льоренте – 22'     1:2 Бельтран – 63'     2:2 Родригес – 65'     3:2 Сведберг – 87'    
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Сансет – 42'     2:0 Сансет – 45+1'     3:0 Сансет – 79'    
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Баэна – 53'     0:2 Перес – 66'     1:2 Фустер – 84'    
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    
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