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Результаты матчей чемпионата Франции 8 февраля

Результаты матчей чемпионата Франции 8 февраля
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8 февраля прошли матчи 21-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ницца» — «Ланс» — 2:0
«Лилль» — «Гавр» — 1:2
«Сент-Этьен» — «Ренн» — 0:2

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 53 очка. На втором месте находится «Марсель», набрав 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Ницца», набрав 37 очков. В топ-5 входят «Монако» и «Лилль», набрав 37 и 35 очков соответственно.

Действующим победителем чемпионата Франции является «ПСЖ». На втором месте в прошлом сезоне финишировал «Монако».

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