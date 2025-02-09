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Анчелотти установил личный антирекорд во главе «Реала» в Ла Лиге по очкам после 23 матчей

Анчелотти установил личный антирекорд во главе «Реала» в Ла Лиге по очкам после 23 матчей
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Мадридский «Реал» проводит худший сезон по количеству очков, набранных после 23 туров чемпионата Испании за всю работу итальянского специалиста Карло Анчелотти. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

На данный момент у «сливочных» 50 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 52 очка. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.

Лучший же результат по очкам (58) при Анчелотти после 23 сыгранных встреч был достигнут в сезоне-2023/2024.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби «сливочные» на своём поле сыграли вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет в гостях с «Осасуной».

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