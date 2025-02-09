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Президент «Торино» заявил о проблемах по сделке о трансфере Илича в «Спартак»

Президент «Торино» заявил о проблемах по сделке о трансфере Илича в «Спартак»
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Президент «Торино» Урбано Кайро ответил на вопрос о возможном переходе 23-летнего атакующего полузащитника туринского клуба Ивана Илича в московский «Спартак».

«Илич в «Спартак»? У нас были некоторые проблемы, посмотрим. Если игрок останется с нами, мы будем счастливы», — приводит слова Илича журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет снизить сумму, которую итальянский клуб должен получить за трансфер сербского футболиста, а также добиться уменьшения требований самого Илича.

Стоит отметить, что «Торино» находится в сложной ситуации, так как в Европе осталось мало стран с открытым трансферным окном. К тому же, существует ограниченное количество клубов, готовых заплатить € 20 млн за переход Илича, что является суммой, которую готов предложить «Спартак».

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Как появился «Спартак»:

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