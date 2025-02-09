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Джуд Беллингем нецензурно выругался в адрес судьи во время матча «Реала» с «Атлетико»

Джуд Беллингем нецензурно выругался в адрес судьи во время матча «Реала» с «Атлетико»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем нецензурно высказался в адрес лайнсмена во время матча 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

Футболист был недоволен решением судьи не дать аут в пользу «Реала».

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 49 очков.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезон он принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач.

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