Джуд Беллингем нецензурно выругался в адрес судьи во время матча «Реала» с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем нецензурно высказался в адрес лайнсмена во время матча 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

Футболист был недоволен решением судьи не дать аут в пользу «Реала».

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 49 очков.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезон он принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач.

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