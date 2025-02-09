Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2025 году

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел на вторую позицию в списке бомбардиров в топ-5 лигах Европы в 2025 году. Об этом сообщает Opta Sport.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби «сливочные» на своём поле сыграли вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. Мбаппе в этой встрече отличился голом.

Таким образом, в активе 26-летнего нападающего девять голов в 11 матчах во всех турнирах на старте 2025 года. Столько же забитых мячей, но в восьми встречах, на счету итальянского форвард Матео Ретеги из «Аталанты». Лидирует в списке бомбардиров французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, забивший 13 голов во всех семи встречах, в которых принимал участие в 2025 году.

Всего в текущем сезоне 26-летний Килиан принял участие в 35 матчах во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка. За это время футболист забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 160 млн.

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