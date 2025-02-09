Результаты матчей Кубка Англии 8 февраля

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8 февраля прошли матчи 1/16 финала Кубка Англии. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Англии, 1/16 финала, результаты матчей 8 февраля

«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» — 1:2

«Лидс Юнайтед» — «Миллуолл» — 0:2

«Сток Сити» — «Кардифф Сити» — 3:3 (2:4)

«Ковентри Сити» — «Ипсвич Таун» — 1:4

«Эвертон» — «Борнмут» — 0:2

«Саутгемптон» — «Бёрнли» — 0:1

«Уиган Атлетик» — «Фулхэм» — 1:2

«Престон Норт Энд» — «Уиком Уондерерс» — 0:0 (4:2)

«Бирмингем Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3

«Брайтон» — «Челси» — 2:1

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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