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Результаты матчей Кубка Англии 8 февраля

Результаты матчей Кубка Англии 8 февраля
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8 февраля прошли матчи 1/16 финала Кубка Англии. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Англии, 1/16 финала, результаты матчей 8 февраля

«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» — 1:2
«Лидс Юнайтед» — «Миллуолл» — 0:2
«Сток Сити» — «Кардифф Сити» — 3:3 (2:4)
«Ковентри Сити» — «Ипсвич Таун» — 1:4
«Эвертон» — «Борнмут» — 0:2
«Саутгемптон» — «Бёрнли» — 0:1
«Уиган Атлетик» — «Фулхэм» — 1:2
«Престон Норт Энд» — «Уиком Уондерерс» — 0:0 (4:2)
«Бирмингем Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3
«Брайтон» — «Челси» — 2:1

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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