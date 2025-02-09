Тренер «Атлетико» Симеоне после матча с «Реалом» назвал «Барселону» лучшей командой сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1) назвал «Барселону» лучшей командой в нынешнем сезоне.

«Мы в очень хорошей позиции. «Барселона» – лучшая команда, они играют очень хорошо, и если сумеют победить «Севилью», таблица станет ещё более плотной. Это будет интересно для журналистов – вам будет о чём поговорить», — приводит слова Симеоне Football Espana.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», записав в свой актив 49 очков. «Барселона» занимает третье место, набрав 45 очков.

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