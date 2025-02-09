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Анчелотти раскрыл, какой план на игру использует в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити»

Анчелотти раскрыл, какой план на игру использует в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о плане на первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдёт в Англии 11 февраля. Напомним, во встрече 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби «сливочные» на своём поле сыграли вничью с «Атлетико» со счётом 1:1.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

«План на игру «Манчестер Сити»? Полагаю сегодняшняя схема подойдёт. Мы организовали две линии по четыре игрока, и это сработало довольно хорошо. Не могу припомнить, чтобы у наших ворот возникали какие-либо угрозы, кроме пенальти», — приводит слова Анчелотти Marca.

На данный момент «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 50 очков. Вслед за ним расположился «Атлетико», набравший 49 очков. По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда Анчелотти вышла в стыковой раунд плей-офф, где проведёт две встречи — на выезде и дома — с «Манчестер Сити».

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