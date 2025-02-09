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Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе гол+пас

Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе гол+пас
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе набрал 500 очков по системе гол+пас и в возрасте 26 лет стал самым молодым футболистом в истории по этому показателю, сообщает Actu Foot в социальной сети X.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» Мбаппе стал автором забитого мяча.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 3 результативные передачи.

Ранее Мбаппе выступал за французские «Монако» и «ПСЖ».

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