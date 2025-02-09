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Анчелотти отреагировал на слова Симеоне, который назвал «Барселону» лучшей командой

Анчелотти отреагировал на слова Симеоне, который назвал «Барселону» лучшей командой
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который назвал «Барселону» лучшей командой в нынешнем сезоне. В матче 23-го тура чемпионаа Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 1:1.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

«У каждого своё мнение. Это будет конкурентная лига до самого конца, и мы довольны, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся. Перед матчем я видел, как четверо травмированных защитников приветствовали своих товарищей по команде, выходящих на поле. Это говорит о том, что, несмотря на сложности, мы справляемся хорошо», — приводит слова Анчелотти Infobae.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», записав в свой актив 49 очков. «Барселона» занимает третье место, набрав 45 очков.

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