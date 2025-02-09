Анчелотти отреагировал на спорный эпизод с назначением пенальти в ворота «Реала» в дерби

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о назначенном пенальти в ворота «сливочных» во встрече 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби с «Атлетико», который завершился со счётом 1:1.

«VAR назначил пенальти, судья был близко к ситуации и видел, что происходит. Я заметил, что VAR назначил аналогичный пенальти в матче «Атлетика» с «Жироной». Те, кто понимает футбол, не понимают этих новых пенальти», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на 35-й минуте матча аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес реализовал пенальти, открыв счёт в дерби с «Реалом». 11-метровый был назначен за фол со стороны французского хавбека Орельена Тчуамени на бразильском вингере Самуэле Лино.

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