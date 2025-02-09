«Реал» и «Атлетико» повторили антирекорд дерби как минимум последних 22 лет

Мадридские «Реал» и «Атлетико» повторили худший результат в истории дерби со времён ведения продвинутой статистики в сезоне-2023/2004 по количеству нанесённых ударов в створ за первый тайм матча 23-го тура чемпионата Испании (1:1). Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, на счету обеих команд всего один нанесённый в створ удар за 45 минут. Это был удар с пенальти аргентинского форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. В активе «сливочных» ни одной подобной попытки. За последние 22 года противостояния мадридских грандов подобное было лишь раз — 1 в ноябре 2017 года в игре 12 тура чемпионата Испании сезона-2017/2018. Та встреча завершилась 0:0, а за первый тайм футболисты нанесли лишь один удар в створ ворот.

По итогам 23 матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. «Атлетико» располагается на второй строчке, имея на счету 49 очков.

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