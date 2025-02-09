Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен лучший игрок дерби между «Реалом» и «Атлетико»

Стал известен лучший игрок дерби между «Реалом» и «Атлетико»
Комментарии

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Итоговый результат — 1:1. После окончания матча пресс-служба Ла Лиги назвала лучшего футболиста данной встречи.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

Так, лучшим игроком матча был признан аргентинский нападающий гостей Хулиан Альварес. На его счету в данной игре один забитый мяч. Он реализовал пенальти в первом тайме.

Напомним, ответный мяч «Реала» на 50-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне в активе Альвареса семь голов и две голевые передачи в 23 матчах испанского чемпионата.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

Материалы по теме
Мбаппе спас «Реал» после «паненочки» «Атлетико»! Чемпион возмущался судьёй уже в перерыве
Мбаппе спас «Реал» после «паненочки» «Атлетико»! Чемпион возмущался судьёй уже в перерыве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android