ESPN поделились подробным инсайдом о ситуации с будущим Винисиуса в «Реале»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор доволен своим действующим контрактом с клубом и не спешит ускорять переговоры о переподписании соглашения, сообщает ESPN.

По данным источника, мадридский клуб обратился к агенту 24-летнего бразильца, чтобы начать переговоры о продлении контракта, срок которого истекает в июне 2027 года. Обычно «Реал» начинает переговоры о переподписании соглашения со своими звёздными игроками только тогда, когда до окончания срока действия контракта остаётся два года. Но для Винисиуса мадридцы сделали исключение.

Это связано с постоянным интересом со стороны клубов из Саудовской Аравии. «Реал» связался окружением игрока и сообщил, что хочет начать переговоры, начиная с вопроса зарплаты. Переговоры находятся на ранней стадии, представители бразильца ещё не получили официального предложения.

Вингер доволен своим действующим контрактом с «Реалом» и не спешит ускорять переговоры. Новая встреча между руководством «Реала» и агентом Винисиуса должна состояться через две недели, после матчей с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Винисиус Жуниор отказался продлить контракт с «Реалом». Ему, якобы, предлагали € 15 млн в год.

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