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Хаби Алонсо установил рекорд XXI века среди тренеров Бундеслиги

Хаби Алонсо установил рекорд XXI века среди тренеров Бундеслиги
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«Байер» сыграл в ничью в выездном матче 21-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (0:0).

Благодаря этому результату «фармацевты» увеличили беспроигрышную серию команды в выездных матчах чемпионата Германии до 27 игр. Последний раз леверкузенцы уступали в гостях в Бундеслиге в сезоне-2022/23. Тогда в 34-м туре команда Хаби Алонсо проиграла «Бохуму» со счётом 0:3. Тот матч состоялся 27 мая 2023 года.

Таким образом, 43-летний испанский специалист повторил рекордную беспроигрышную выездную серию для тренера команды Бундеслиги.

Первым 27 выездных матчей подряд без поражений провёл Удо Латтек. Его серия длилась с 1985 по 1992 год и была установлена благодаря работе в 2 командах: «Баварии» (в 1983-1987 годы) и «Шальке» (в сезоне-1992/93).

Свой следующий выездной матч в чемпионате «Байер» проведёт 22 февраля против «Хольштайна». На данный момент «Байер» идёт вторым в Бундеслиге, отставая от «Баварии» на 8 очков.

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