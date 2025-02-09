«Грязная лига Негрейры». Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение пенальти в дерби

Клубное телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в дерби в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико», который завершился вничью со счётом 1:1. Наиболее сильно ТВ «Королевского клуба» возмутил спорный эпизод с назначением пенальти в ворота «сливочных» на 34-й минуте встречи, когда выступавший в этом матче в роли защитника хозяев Орельен Тчуамени сфолил на вингере красно-белых Самуэле Лино в своей штрафной площади.

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошёл дальше, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — сказано в эфире.

Отметим, Хосе Негрейра — бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В феврале 2023 года испанская прокуратура обнаружила, что с 2001 по 2018 годы компании, контролируемые Негрейрой и его сыном, получили от «Барселоны» около € 7,8 млн за услуги по консультированию в области судейства. 24 мая 2024 года суд в Барселоне полностью снял обвинения как с клуба, так и с Негрейры.

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