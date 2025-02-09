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Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Олимпию» со счётом 5:0

Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Олимпию» со счётом 5:0
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В Сан-Педро Сула (Гондурас) проходил товарищеский матч между американским «Интер Майами» и местной «Олимпией». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей голы забивали Федерико Редондо Солари, Ноа Аллен, Райан Сэйлор, а также звёздные игроки Лионель Месси и Луис Суарес. На счету уругвайца также результативная передача в моменте с голом Месси.

Напомним, первый официальный матч «Интер Майами» проведёт со «Спортинг Канзас-Сити» 19 февраля. Следующая игра состоится 22 февраля с «Нью-Йорк Сити». Этот матч будет первым для клуба в новом сезоне МЛС.

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