Защитник «Зенита» Дркшич прокомментировал трансфер Луиса Энрике

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич поделился мнением о новичке сине-бело-голубых правом вингере Луисе Энрике.

«Луис Энрике — очень хороший игрок из хорошего чемпионата. Уверен на 100%, что он поможет команде», — приводит слова Дркушича Sport24.

20 января «Зенит» официально анонсировал переход бразильского нападающего. Контракт с футболистом национальной сборной Бразилии заключен на четырёхлетний срок, с возможностью продления ещё на один сезон. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Решающий матч состоится 11 февраля.

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