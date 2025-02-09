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Звезда «Милана» Рафаэл Леау может быть обменян на игрока «Барселоны»

Звезда «Милана» Рафаэл Леау может быть обменян на игрока «Барселоны»
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Каталонская «Барселона» заинтересована в португальском вингере «Милана» Рафаэле Леау, сообщает El Nacional.

По информации источника, 25-летний футболист оценивается итальянским клубом в € 100 млн, а эта сумма является неподъёмной для испанского гранда, поэтому может быть предложено соглашение в формате «деньги+игрок». В ней может быть задействован испанский вингер сине-гранатовых Ферран Торрес, который нравится главному тренеру «россонери» Сержиу Консейсау.

Также сообщается, что Леау является одной из главных целей президента «Барселоны» Жоана Лапорты. В текущем сезоне португалец отметился девятью голами и семью ассистами в 31 матче за клуб.

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