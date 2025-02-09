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Анчелотти выделил троих игроков, которые впечатлили его в дерби с «Атлетико»

Анчелотти выделил троих игроков, которые впечатлили его в дерби с «Атлетико»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о лучших игроках «сливочных» в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

«Себальос, как всегда, проявил себя на высоком уровне. Наши центральные защитники Тчуамени и Асенсио впечатлили меня, также показав хорошую игру. Теперь нам необходимо оценить, как команда сможет восстановиться перед встречей во вторник», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 50 очков после 23 матчей сезона. На втором месте находится «Атлетико» с 49 очками после аналогичного количества встреч.

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