Анчелотти выделил троих игроков, которые впечатлили его в дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о лучших игроках «сливочных» в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился со счётом 1:1.

«Себальос, как всегда, проявил себя на высоком уровне. Наши центральные защитники Тчуамени и Асенсио впечатлили меня, также показав хорошую игру. Теперь нам необходимо оценить, как команда сможет восстановиться перед встречей во вторник», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 50 очков после 23 матчей сезона. На втором месте находится «Атлетико» с 49 очками после аналогичного количества встреч.

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