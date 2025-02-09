Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в «Барселоне» — El Nacional

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд интересуется 33-летним футболистом, контракт которого истекает летом 2025 года, и рассматривает его трансфер. Для того чтобы сделка состоялась, сине-гранатовым, вероятнее всего, придётся избавиться от уругвайца Рональда Араухо, привлекающего внимание нескольких клубов АПЛ.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провёл 32 матча на клубном уровне, забил три гола и отдал один ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн.

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