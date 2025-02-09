Экс-футболист «Спартака» сделал публичное заявление по поводу измены с Вандой Нарой

Экс-нападающий «Спартака» Кейта Бальде публично извинился перед бывшей женой Симоной Гуатьери, которой он изменил почти сразу после свадьбы с экс-женой форварда «Галатасарая» Вандой Нарой.

«Предательство — это слово, которое действительно обжигает. Это была самая большая ошибка в моей жизни — предать любовь всей моей жизни. Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Я хочу взять на себя всю ответственность.

Публичные игры Мауро и Ванды не являются частью моей жизни. Я осознаю ошибку, которую совершил, но они должны понимать, что в этой ситуации есть дети, которые страдают. То, как они всё это вытаскивают на публику, показывает, что у них нет сердца. Я чувствовал себя ужасно слабым после совершённых мной ошибок, но я буду бороться как лев, когда это касается моей семьи, и я подам в суд. Симона — единственная женщина, которую я буду любить всю оставшуюся жизнь. Я здесь, чтобы бороться за неё», — приводит слова Бальде Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди и Ванда Нара развелись. Модель обвинила футболиста в разрыве отношений. Бальде состоял в отношениях с Нарой в 2023 году, когда играл за московский «Спартак». Напомним, у Бальде и Гуатьери двое детей. До свадьбы они прожили вместе четыре года.

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди