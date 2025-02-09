Льюис — о матче Кубка Англии: рад, что Хусанов забил, у него было тяжёлое начало в «Сити»

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался о дебютном голе Абдукодира Хусанова в составе «горожан», забитом им в минувшем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (1:2).

«Рад, что гол записали на Хусанова. Он вернулся после тяжёлого начала в команде (Хусанов допустил результативную ошибку в дебютном матче за «горожан» с «Челси» (3:1). — Прим. «Чемпионата»). Как можно было увидеть сегодня, Хусанов был действительно хорош. Он здорово контролировал игру и реагировал на дальние удары. Буду считать, что сделал ему результативный пас. Я просто рад за него!» — приводит слова Льюиса пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Узбекский футболист отметился голом на 56-й минуте встречи. Игроки манкунианцев разыграли угловой, после чего защитник Рико Льюис в касание пробил из-за пределов штрафной площади. На пути мяча оказался Хусанов, от которого он залетел в ворота.

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