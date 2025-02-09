Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Льюис — о матче Кубка Англии: рад, что Хусанов забил, у него было тяжёлое начало в «Сити»

Льюис — о матче Кубка Англии: рад, что Хусанов забил, у него было тяжёлое начало в «Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался о дебютном голе Абдукодира Хусанова в составе «горожан», забитом им в минувшем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (1:2).

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

«Рад, что гол записали на Хусанова. Он вернулся после тяжёлого начала в команде (Хусанов допустил результативную ошибку в дебютном матче за «горожан» с «Челси» (3:1). — Прим. «Чемпионата»). Как можно было увидеть сегодня, Хусанов был действительно хорош. Он здорово контролировал игру и реагировал на дальние удары. Буду считать, что сделал ему результативный пас. Я просто рад за него!» — приводит слова Льюиса пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Узбекский футболист отметился голом на 56-й минуте встречи. Игроки манкунианцев разыграли угловой, после чего защитник Рико Льюис в касание пробил из-за пределов штрафной площади. На пути мяча оказался Хусанов, от которого он залетел в ворота.

Материалы по теме
Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в своём втором матче за «горожан»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android