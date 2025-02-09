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Агент защитника «Пари НН» Гоцука: все разговоры о продлении контракта отложены до лета

Агент защитника «Пари НН» Гоцука: все разговоры о продлении контракта отложены до лета
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос о переговорах по поводу возможного продления контракта между игроком и клубом.

— Был ли разговор с руководством «Пари НН» по поводу возможного продления Гоцука?
— Пока диалога не было. Все разговоры отложены до лета. Сейчас команда должна решить свои задачи, а потом уже будут все разговоры, — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

32-летний защитник выступает за «Пари НН» с 2020 года. В нынешнем сезоне Гоцук провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

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