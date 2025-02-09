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Севилья — Барселона: во сколько начало матча 23-го тура испанской Ла Лиги 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Севилья» — «Барселона»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда набрала 28 очков за 22 матча. «Барселона» заработала 45 очков после 22 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится мадридский «Реал», у которого 50 очков за 23 игры.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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