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Модрич стал лидером по числу участий в мадридском дерби среди иностранцев, обогнав Бензема

Модрич стал лидером по числу участий в мадридском дерби среди иностранцев, обогнав Бензема
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39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал рекордсменом по количеству участий в мадридских дерби среди иностранных футболистов, опередив экс-нападающего «сливочных» Карима Бензема. Об этом информирует журналист Педро Мартин в соцсети Х (ранее Twitter).

Хорватский футболист провёл 40-ю игру с мадридским «Атлетико», выйдя на замену в минувшем очном матче команд в 23-м туре испанской Примеры (1:1), который состоялся в субботу, 8 февраля. Французский форвард Бензема принял участие в 39 встречах с «матрасниками».

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

На третьей строчке располагается экс-полузащитник «Королевского клуба» Тони Кроос, проведший 33 матча с «Атлетико».

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