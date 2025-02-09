Модрич стал лидером по числу участий в мадридском дерби среди иностранцев, обогнав Бензема

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал рекордсменом по количеству участий в мадридских дерби среди иностранных футболистов, опередив экс-нападающего «сливочных» Карима Бензема. Об этом информирует журналист Педро Мартин в соцсети Х (ранее Twitter).

Хорватский футболист провёл 40-ю игру с мадридским «Атлетико», выйдя на замену в минувшем очном матче команд в 23-м туре испанской Примеры (1:1), который состоялся в субботу, 8 февраля. Французский форвард Бензема принял участие в 39 встречах с «матрасниками».

На третьей строчке располагается экс-полузащитник «Королевского клуба» Тони Кроос, проведший 33 матча с «Атлетико».

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