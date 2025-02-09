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Игрок «Зенита» Горшков: раз в финале играем со «Спартаком», то нужно его обыгрывать

Игрок «Зенита» Горшков: раз в финале играем со «Спартаком», то нужно его обыгрывать
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче финала Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

— Как восприняли тот факт, что в финале Зимнего Кубка РПЛ играть со «Спартаком»?
— Никак — обычный матч. Всё‑таки это товарищеский турнир. Неважно, был бы в финале «Спартак» или «Динамо», самое главное — набирать кондиции. Но раз это «Спартак», нужно обыгрывать и его! — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала турнира. Решающий матч состоится 11 февраля в Абу-Даби, начало в 19:30 по московскому времени.

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