«Это позор». Мареска — о вылете «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии от «Брайтона»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении «синих» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2), в результате которого они покинули турнир.

«Вылететь из Кубка Англии — это позор. Без сомнения.

Если выделять что-то положительное, то теперь мы сможем сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге конференций. Надеюсь, наша команда сможет продолжить свой путь там», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На пятой минуте вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген закатил мяч в свои ворота. На 12-й минуте сравнял счёт нападающий Жоржиньо Рюттер. Победный мяч «Брайтона» на 57-й минуте забил форвард Каору Митома — 2:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: