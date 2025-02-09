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«Это позор». Мареска — о вылете «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии от «Брайтона»

«Это позор». Мареска — о вылете «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии от «Брайтона»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении «синих» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2), в результате которого они покинули турнир.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5'     1:1 Рюттер – 12'     2:1 Митома – 57'    

«Вылететь из Кубка Англии — это позор. Без сомнения.

Если выделять что-то положительное, то теперь мы сможем сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге конференций. Надеюсь, наша команда сможет продолжить свой путь там», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На пятой минуте вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген закатил мяч в свои ворота. На 12-й минуте сравнял счёт нападающий Жоржиньо Рюттер. Победный мяч «Брайтона» на 57-й минуте забил форвард Каору Митома — 2:1.

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