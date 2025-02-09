Защитник «Зенита» Дркушич: РПЛ — очень сильный чемпионат, с очень качественными игроками

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

— После нескольких сезонов в «Сочи» ты играл в еврокубках с «Црвеной». Как оценишь уровень РПЛ на этом фоне, насколько сложно было адаптироваться к этому уровню?

— РПЛ — очень сильный чемпионат, с очень хорошими и качественными игроками.

— Александр Кокорин недавно сказал, что уровень чемпионата падает. Согласен с ним?

— Я не знаю, какой уровень был перед тем, как я перешёл в «Сочи». Могу сказать, что уровень РПЛ хороший, — приводит слова Дркушича Sport24.

Напомним, Дркушич стал игроком сине-бело-голубых в минувшем августе, перейдя из «Сочи». Через три дня сербского игрока отправили в аренду в «Црвену Звезду». Аренда была рассчитана на год, однако футболист не закрепился в сербской команде, поэтому его досрочно вернули в «Зенит».