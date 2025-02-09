Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дркушич: РПЛ — очень сильный чемпионат, с очень качественными игроками

Защитник «Зенита» Дркушич: РПЛ — очень сильный чемпионат, с очень качественными игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

— После нескольких сезонов в «Сочи» ты играл в еврокубках с «Црвеной». Как оценишь уровень РПЛ на этом фоне, насколько сложно было адаптироваться к этому уровню?
— РПЛ — очень сильный чемпионат, с очень хорошими и качественными игроками.

— Александр Кокорин недавно сказал, что уровень чемпионата падает. Согласен с ним?
— Я не знаю, какой уровень был перед тем, как я перешёл в «Сочи». Могу сказать, что уровень РПЛ хороший, — приводит слова Дркушича Sport24.

Напомним, Дркушич стал игроком сине-бело-голубых в минувшем августе, перейдя из «Сочи». Через три дня сербского игрока отправили в аренду в «Црвену Звезду». Аренда была рассчитана на год, однако футболист не закрепился в сербской команде, поэтому его досрочно вернули в «Зенит».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Дркушич прокомментировал трансфер Луиса Энрике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android