«Челси» близок к подписанию 19-летнего таланта из Португалии — The Sun

«Челси» находится в шаге от заключения сделки по 19-летнему опорному полузащитнику «Спортинга» Дариу Эсугу, который до конца нынешнего сезона выступает в составе «Лас-Пальмаса» на правах аренды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб договаривается с португальским о сумме трансфера за футболиста.

Эсугу является выпускником академии «Спортинга». В составе взрослой команды зелёно-белых 19-летний защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: