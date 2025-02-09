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«Челси» близок к подписанию 19-летнего таланта из Португалии — The Sun

«Челси» близок к подписанию 19-летнего таланта из Португалии — The Sun
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«Челси» находится в шаге от заключения сделки по 19-летнему опорному полузащитнику «Спортинга» Дариу Эсугу, который до конца нынешнего сезона выступает в составе «Лас-Пальмаса» на правах аренды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб договаривается с португальским о сумме трансфера за футболиста.

Эсугу является выпускником академии «Спортинга». В составе взрослой команды зелёно-белых 19-летний защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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