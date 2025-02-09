Николай Комличенко поделился ожиданиями от весенней части РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился ожиданиями от весенней части Российской Премьер-Лиги.

«От весенней части чемпионата жду хорошего результата — командного и личного», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Николай Комличенко провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Футболист перешёл в «Ростов» летом 2022 года из московского «Динамо», сумма трансфера составила € 1,5 млн по версии Transfermarkt.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке.