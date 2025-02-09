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Сами Хедира сделал выбор между Месси и Роналду

Сами Хедира сделал выбор между Месси и Роналду
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира ответил на вопрос, кого он считает более сильным футболистом — Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«С моей точки зрения, это Криштиану. Я не проявляю неуважения к Месси. Потрясающе то, чего он достиг и продолжает достигать в США. Однако я знаю Криштиану, ведь играл с ним на протяжении семи лет в «Реале» и «Ювентусе». Хорошо знаю его, поэтому я на 100% на стороне Роналду, но с уважением отношусь к Месси», — приводит слова Хедиры talkSPORT.

Хедира и Роналду вместе выступали в составе «сливочных» с 2010 по 2015 год. За «Ювентус» футболисты играли с 2018 по 2021 год.

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