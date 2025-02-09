Вингер «Барселоны» Ансу Фати интересен «Бешикташу» — AS

«Бешикташ» заинтересован в аренде вингера «Барселоны» Ансу Фати до конца сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский футболист также интересен «Фенербахче», но «Бешикташ» настаивает на трансфере игрока больше. Отмечается, что сам Фати не хочет покидать «Барселону», но каталонский клуб пытается уговорить вингера принять предложение.

Напомним, зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

22-летний испанец находится в составе «Барселоны» с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.