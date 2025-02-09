Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещук: нет желания посетить Супербоул, слежу за Овечкиным, для меня это уже выше крыши

Лещук: нет желания посетить Супербоул, слежу за Овечкиным, для меня это уже выше крыши
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не испытывает желания посетить финал Национальной футбольной лиги (NFL) Супербоул, но отметил, что следит за выступлениями российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе. Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши», — приводит слова Лещука ТАСС.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Супербоул-2025 пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). За престижный кубок сразятся действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало события назначено на 2:30 мск.

Александр Овечкин Подробнее
Игорь Лещук Подробнее
Материалы по теме
Фильцов: ошибка Лещука никак не повлияет на его позиции в «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android