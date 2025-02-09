Лещук: нет желания посетить Супербоул, слежу за Овечкиным, для меня это уже выше крыши

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не испытывает желания посетить финал Национальной футбольной лиги (NFL) Супербоул, но отметил, что следит за выступлениями российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе. Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши», — приводит слова Лещука ТАСС.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Супербоул-2025 пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). За престижный кубок сразятся действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало события назначено на 2:30 мск.

Материалы по теме Фильцов: ошибка Лещука никак не повлияет на его позиции в «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России: