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Гиггз раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и поддержал Аморима

Гиггз раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и поддержал Аморима
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз обвинил руководство «красных дьяволов» в том, что в течение десяти лет они принимали плохие решения, и призвал поддержать главного тренера команды Рубена Аморима.

«Как и в любом бизнесе, подбор персонала должен быть правильным, но последние десять лет в «МЮ» это не так. Мы просто принимали одно плохое решение за другим. Теперь вопрос в том, получит ли Рубен [Аморим] нужных ему игроков, необходимую ему поддержку и самое главное — время.

Сейчас мы находимся в плохом положении, но прежде всего я должен сказать, что мне на самом деле очень нравится тренер. Если дать Амориму шанс и время, он вернёт былую славу. Но сейчас мы далеки от этого», — приводит слова Гиггза The Sun.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

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